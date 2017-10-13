Трамп распорядится ввести санкции против иранского КСИР

2017-10-13 20:39 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп даст распоряжение ввести санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за их поддержку терроризма, заявил журналистам госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает в пятницу РИА Новости.

"Это будут персональные санкции против физических лиц и, возможно, организаций, которые принадлежат полностью или частично КСИР и которые напрямую поддерживают их террористическую активность, включая экспорт оружия и его компонентов или киберактивность", - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что США проводят дискуссии с европейскими и другими партнерами, чтобы добиться "их согласия на то, чтобы они тоже ввели санкции". При этом в Вашингтоне уверены, что ничто из этих мер не нарушает обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, поскольку, по словам Тиллерсона, санкции не связаны с ядерной деятельностью.

"Что касается внесения КСИР в списки иностранных террористических организаций, мы рассматривали это. Но есть определенные риски и сложности определения целой армии страны как террористов", - сказал госсекретарь, отметив, что это может быть "не в лучших интересах наших военных действий".

Ранее глава КСИР Мохаммад Али Джафари заявил, что если США введут против Ирана новые санкции, то это будет практически означать выход Вашингтона из соглашения по ядерной программе и приведет к тому, что "навсегда исчезнет возможность" дальнейшего взаимодействия двух стран.