В Стамбуле скончался один из школьников, раненных из охотничьего ружья (Обновлено)

2017-10-13 20:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ -

20:39 (GMT+4)

Один школьников, получивших огнестрельные ранения при нападении вооруженного охотничьим ружьем мужчины в стамбульском районе Пендик, скончался, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь по трем старшеклассникам. Мужчина, стрелявший по школьникам, задержан.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать конфликт из-за девушки. Задержанный открыл стрельбу по ней и двум сопровождавшим ее старшеклассникам, которые возвращались из школы.

17:47 (GMT+4) В Стамбуле в районе Пендик неизвестный ранил трех школьников, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что неизвестный стрелял из винтовки по школьникам, когда они выходили из школы.

На место инцидента прибыли полиция и скорая помощь.

Сообщается, что стрелявший после инцидента хотел покончить жизнь самоубийством.

О других подробностях и о состоянии раненых школьников не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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