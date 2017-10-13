Разногласия между НАНА и Институтом истории из-за скандала с учебником

2017-10-13 15:17 | www.oxu.az | 3

Пресс-службы Национальной академии наук Азербайджана и министерства образования распространили совместное заявление по поводу учебника истории для десятого класса.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобразования, в заявлении говорится, что многие СМИ ошибочно выдают комментарии Научного совета Института истории по поводу учебника за позицию НАНА.



«Это приводит к ошибочным заключениям и противоречит основным принципам медиа. Как пресс-служба НАНА, заявляем, что заявление структурного отдела академии – Института истории – не отражает позицию НАНА. Национальная академия наук Азербайджана призывает СМИ быть объективными и точными в этом вопросе, обращать внимание на новостные заголовки», - говорится в заявлении.



Н.О.

