Российско-израильское сотрудничество по линии ЮНЕСКО прекратится

2017-10-13 20:42 | www.trend.az | 4

Решение Израиля выйти вслед за США из ЮНЕСКО вызывает сожаление, после выхода Тель-Авива из ЮНЕСКО российско-израильское сотрудничество на площадке этой Организации прекратится, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитичекого ведомства, передает в пятницу РИА Новости.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о планах Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

"Данное решение руководства Израиля, которое последовало "дурному" примеру США, вызывает только сожаление", - говорится в тексте.

В комментарии Марии Захаровой также отмечается, что заявление о выходе Израиля из ЮНЕСКО прозвучало именно в тот момент, когда в Организации начала прослеживаться тенденция к снятию накала политизированности при рассмотрении "палестинских резолюций", которые касаются сохранности Старого города Иерусалима, восстановления и развития Сектора Газа, а также вопросов культуры, образования, гендерного равенства и работы с молодежью на палестинских территориях.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "c этим шагом прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке этой Организации". Она добавила, что при этом речь идет о таких важных программах, как профилактика экстремизма и радикализма посредством образования, и о мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертвам Холокоста, который ежегодно отмечается в ЮНЕСКО 27 января.