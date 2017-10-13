Минфин США внес Корпус стражей исламской революции в Иране в список санкций

2017-10-13 21:01 | www.trend.az | 3

США ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, говорится в заявлении на сайте минфина США, передает в пятницу РИА Новости.

КСИР добавлен в список организаций, которые, по мнению США, поддерживают терроризм.

В вооруженных формированиях КСИР числятся более 100 тысяч военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил.

Как ранее сообщали СМИ, разведка США подозревает, что КСИР занимается не только внутренней безопасностью в Иране, но и боевыми действиями в Ираке и Сирии против ИГ.

Помимо этого, США внесли еще четыре организации, включая одну китайскую, в список санкций по Ирану