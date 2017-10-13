Эрдоган: Турция не нуждается в Евросоюзе

2017-10-13 15:50 | www.oxu.az | 5

"Турции не нужно членство в Евросоюзе, она готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"ЕС заставляет нас ждать. Мы терпим. Если вы честны, то сделайте заявление, давайте с этим покончим. Мы в вас не нуждаемся", - сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране. Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Н.O.