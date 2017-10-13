Экс-министр культуры Франции избрана гендиректором ЮНЕСКО

2017-10-13 21:19 | www.trend.az | 4

Бывшая министр культуры Франции Одри Азуле избрана в пятницу новым генеральным директором ЮНЕСКО по итогам голосования Исполнительного совета организации, передает корреспондент РИА Новости.

Она набрала 30 голосов из 58 возможных. Для победы ей нужно было набрать не менее 30 голосов.

В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, который получил 28 голосов.

Утверждение победившего в выборах кандидата пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью. Нынешняя генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.

Борьбу за пост генерального директора вела также экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб, однако она не вышла в последний тур голосования.

В ходе голосования, которое длилось с понедельника, гонку покинули еще шесть человек. Среди них - представитель Китая, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан и советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей. С дистанции также сошли представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам.