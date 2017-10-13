В Исмаиллах перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

2017-10-13 21:27 | www.apa.az | 5

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает местное бюро АПА, на автомагистрали Баку-Шемаха-Евлах перевернулся управляемый жителем Гейчайского района Юрисом Мурадовым (1959 г.р.) автомобиль марки «Опель». В результате водитель, а также его супруга Мурадова Махлуга (1962 г.р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦРБ Исмаиллинского района. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за вышедшей на дорогу лошади. По факту ведется расследование.