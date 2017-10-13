Александр Лукашенко: Азербайджанцы и белорусы - братья

2017-10-13 15:54 | www.oxu.az | 8

«Парламенты Азербайджана и Беларуси могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений».

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на сайт президента Беларуси, об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым.

«Я, например, очень прислушиваюсь к тому, что говорят руководители парламента, парламентарии. Знаю, Ильхам Алиев вообще в этом плане абсолютно демократичный человек. Если что-то полезное, он всегда прислушивается к этому», - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что у Беларуси и Азербайджана много направлений сотрудничества, страны имеют самые теплые и близкие отношения:

«Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы создаем совместные предприятия и торгуем с третьими странами. Мы идем вместе с вами дальше на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике. Торговля у нас растет, военно-техническое сотрудничество. Мы это ни от кого не скрываем».

Касаясь карабахской проблемы, Лукашенко отметил, что азербайджанцы - миролюбивый народ и, несмотря на конфликт, придерживаются абсолютно мирной позиции в этом плане.

Он отметил, что стороны выстраивают свои отношения в соответствии с пожеланиями народов Беларуси и Азербайджана, ради роста их благосостояния.

«В этом отношении вы на нас можете рассчитывать. Вы нам люди не чужие. Вы наши братья, мы в одном государстве жили», - подчеркнул президент.

Глава государства попросил еще раз передать президенту Азербайджана самые теплые слова благодарности за сотрудничество.

«Мы будем следовать тем курсом, который нами определен. И убежден, что наши парламентарии найдут свое место в реализации этой дорожной карты», - добавил Лукашенко.

Н.Г.