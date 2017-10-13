Треть россиян никогда не слышали о Каталонии

2017-10-13 16:00 | www.oxu.az | 3

Более трети россиян не смогли дать ответ, что такое Каталония и где она находится. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

29% респондентов в первый раз услышали такое название в ходе опроса. 3% затруднились ответить на вопрос, что такое Каталония.15% слышали только название, но деталей не знают. Еще 6% опрошенных считают, что Каталония — это страна.

По вопросу о значимости для России конфликта вокруг каталонского референдума мнения разделились: 44% дали утвердительный, 40% — отрицательный.

Э.Ш.

