Гюнель Алекперова о Вусале Керимовой: Ее парень ей в сыновья годится

2017-10-13 16:07 | www.oxu.az | 8

Покинувшая вчера шоу «Maşın» певица Гюнель Алекперова рассказала о конфликте с другими участницами шоу: журналисткой Ульвией Аловлу и ведущей Вусалой Керимовой.

"У меня хорошие отношения c Ульвией Аловлу. Просто она всегда лезет не в свое дело. Я разозлилась и сказала, что отстраню ее. В анонсе все представили так, будто мы крупно поругались", - рассказала Oxu.Az Г.Алекперова.

"Что касается этой женщины (имеется ввиду Вусала Керимова – ред.), то, на самом деле, все было нормально. Просто она неожиданно проявила невоспитанность. Сказала то, что не подобает говорить женщине. После этого в шоу должна была остаться только одна из нас. Вначале я предложила женщинам поддерживать друг друга и отстранять мужчин, но они не согласились. Но после такого поведения ни о какой женской солидарности речи идти не могло.

Я уже 4-ый раз на шоу «Maşın» и хорошо знаю, какие здесь порядки. Эта женщина готова на все, лишь бы остаться в шоу. Одному делает массаж, другому еще что-то, лишь бы против нее не голосовали. Даже ее коллеги по телеканалу против нее. Кто ты такая?! Встречаешься с парнем, который тебе в сыновья годится», - сказала Г.Алекперова.

А.С.

