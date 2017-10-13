Шведской почте разрешили работать в два раза медленнее

2017-10-13 16:12 | www.oxu.az | 5

Правительство Швеции представило изменения в закон о почтовой службе, отменив правило о доставке корреспонденции, отправленной по стране, уже на следующий день. Меры приняты в связи с участившейся в последние годы критикой в адрес местной почтовой службы PostNord, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самое главное - чтобы почта доходила", - так прокомментировал нововведение министр информационных технологий Петер Эрикссон.

Если сейчас от PostNord требуют доставки в срок, то есть на следующий день, 85% отправлений, то в новых условиях, с двухдневной доставкой, этот показатель должен будет находиться на уровне 95%. По мнению экспертов, при такой норме доставка будет более медленной, но степень ее надежности будет значительно выше, особенно в малонаселенных районах.

"Если кто-то спешит, то может отправить электронное письмо", - отметил министр.

Н.О.