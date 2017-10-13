Трамп обнародовал новую стратегию США по Ирану

2017-10-13 21:55 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп обнародовал стратегию по Ирану.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, в своей речи Трамп вновь упрекнул Иран в финансировании терроризма и заявил, что Тегеран неоднократно нарушал положения ядерной сделки.

Американский президент объявил, что Белый дом вместе с конгрессом США будет работать над устранением недостатков. Однако Трамп не исключил разрыва соглашения в дальнейшем. «Если мы не сможем прийти к решению с конгрессом и нашими союзниками, то соглашение будет прекращено», - сказал он.

Также Трамп анонсировал ряд шагов Белого дома, среди которых новые санкции против Ирана, направленные на прекращение «финансирования терроризма». При этом за нескольку минут до начала выступления американского президента минфин США ввел очередные санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).