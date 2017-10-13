Послы ЕС прибудут в Азербайджан

2017-10-13 16:30 | www.oxu.az | 4

Азербайджан посетят послы ряда стран Европейского союза, курирующих вопросы программы "Восточного Партнерства".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, визит около 15 послов из стран ЕС намечен на начало ноября.

Согласно информации, визит организовывается Эстонией, страной в настоящее время председательствующей в ЕС, совместно с Латвией при координационной поддержке Центра Восточного Партнерства в Таллинне.

В ходе визита будут обсуждены детали подготовки к пятому саммиту Восточного Партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Н.О.

