Еще в одном парке Баку появится бесплатный Wi-Fi

2017-10-13 16:43 | www.oxu.az | 0

ООО «Бакинская телефонная связь» ведет работы по установке точек доступа бесплатного Wi-Fi на территории парка «Измир».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ООО, в ближайшее время планируется запуск Wi-Fi в парке Нариманова (около одноименной станции метро), где в настоящее время сеть находится в режиме тестирования.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернет охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, Зимнего парка, Парка офицеров, парков Сахиль, Ахундова, Сабира, Хагани, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна, Муган, Деде Горгуд и парка Fashion Avenue, расположенного между Port Baku Residence и Port Baku Mall.

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано до миллиона подключений.