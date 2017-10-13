Путин пожаловался на рекордный урожай зерна

2017-10-13 16:50 | www.oxu.az | 4

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подумать о мерах в связи с тем, что нынешний рекордный урожай зерна может привести к его избытку на рынке, а значит и чрезмерному снижению цены, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Избыток предложения порождает снижение цены. Нам нужно об этом подумать. Есть конкретные предложения", - сказал Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства.

Он сообщил, что уже обсуждал конкретные предложения с руководством профильных ведомств.

"Напомню, я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства — плюс дополнительно к тому, что ранее было заложено в бюджет, 20 миллиардов рублей. Правительство это поручение исполнило", - отметил Путин.

По его словам, средства необходимо направить на решение двух задач: продолжение субсидирования ставок банковского кредитования и субсидирование тарифов на перевозку зерна по железной дороге, "чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено, было рентабельно на внутреннем и внешнем рынках".

Н.О.