Парламент Грузии принял новую конституцию вопреки вето президента

2017-10-13 16:56 | www.oxu.az | 4

Парламент Грузии не учел высказанные президентом Георгием Маргвелашвили замечания к проекту обновленной конституции и большинством голосов проголосовал за документ, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Парламент Грузии в сентябре большинством голосов принял поправки в конституцию страны, предусматривающие переход к парламентской форме правления. В понедельник Маргвелашвили наложил вето на проект обновленной конституции и отправил парламенту мотивированные замечания по шести пунктам, в том числе, в части системы выборов президента и парламента. Во вторник спикер парламента Ираклий Кобахидзе обратился к президенту с просьбой назначить внеочередное заседание для рассмотрения его замечаний.

В поддержку первоначальной версии конституции проголосовали 117 депутатов, против — семь. Оппозиционные депутаты из фракции "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста и не приняли участие в голосовании.

"Поздравляю с принятием новой редакции конституции Грузии… Мы действительно приняли европейского типа конституцию, которая обеспечит долгосрочную перспективу развития Грузии", - заявил спикер парламента по завершению голосования.

Теперь парламент должен вновь направить документ на подпись президенту, однако вместо главы государства его подписать может и глава парламента, после чего обновленная конституция вступит в силу.

Одно из важных изменений в обновленной конституции, которое стало главным предметом дискуссии между властями и оппозицией, — переход со смешанной избирательной системы (пропорциональной и мажоритарной) на пропорциональную. Голосование будет проходить по партийным спискам, это изменение коснется парламентских выборов 2024 года. Проходной барьер в парламент для партий с 2020 года будет не 5%, а 3%.

Оппозиция считает, что правящая "Грузинская мечта" приняла поправки о новой системе выборов, "чтобы продлить срок своего правления". Еще одной критикуемой поправкой в обновленной конституции стало правило избрания президента. Если раньше президент избирался путем прямых выборов, то теперь его будут избирать 300 назначенных делегатов. Именно вопрос избрания президента стал причиной противостояния между Маргвелашвили и представителями правящей команды.

Н.О.