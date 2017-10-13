Почему в Армении плохо знают русский язык?

2017-10-13 17:04 | www.oxu.az | 3

"В Армении не престижно учить русский язык, так как это экономически не выгодно. Низкий уровень знания русского языка особенно среди школьников, обусловлен в первую очередь, экономической составляющей. Чтобы поступить на высокооплачиваемую работу не обязательно знать русский язык".

Как передает Оxu.Az со ссылкой РИА Новости, об этом сказал исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора по учебной работе филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Ереване Жан Багиян.

Однако, по его словам, этот вопрос постепенно решается: после вступления Армении в ЕАЭС все больше представителей бизнес-сферы заинтересованы в открытии фирм с российским капиталом.

По мнению Багияна, это должно способствовать повышению знаний русского языка в республике.

Ранее необходимость знания русского языка в Армении в беседе с журналистами отмечал министр образования республики Левон Мкртчян.

Он напомнил, что, во-первых, это рабочий язык стран ЕАЭС, во-вторых, это язык ученых, занимающихся в Армении естественными науками.

Н.Г.