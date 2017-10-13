Государственный Azer Turk Bank стал официальным партнером Бакинского Шопинг Фестиваля

2017-10-13 17:20 | www.oxu.az | 4

Одним из мероприятий, осуществляемых в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджане» является организация в Баку Шопинг фестивалей.

Бакинский Шопинг Фестиваль, проведение которого предусмотрено дважды в год, на этот раз пройдет с 15 октября по 15 ноября. Azer Turk Bank, всегда активно поддерживает реализацию значимых проектов в стране, и выступит в роли официального партнера этого знаменательного события. Помимо этого Azer Turk Bank является одним из уполномоченных банков этого Фестиваля.

Согласно правилам Фестиваля граждане страны, совершившие покупки на сумму свыше 100 манат, смогут вернуть определенную часть НДС в головном офисе нашего банка, а также в его филиалах и отделениях. По желанию покупателя НДС можно вернуть как наличными в день покупки, так и переводом на банковскую карту в национальной или иностранной валюте в течение 10 рабочих дней.

Государственный Azer Turk Bank также предлагает клиентам воспользоваться уникальной возможностью и получить кредит на сумму до 15 000 манатов, без оплаты расходов на страховку. Это предложение позволит клиентам Банка совершить покупки в более чем 400 магазинах, воспользовавшись различными скидками, кампаниями и системой Tax Free, на время проведения Бакинского Шопинг Фестиваля с 15 октября по 15 ноября.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству.