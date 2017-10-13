Ирак дал Барзани 48 часов

2017-10-13 17:29 | www.oxu.az | 4

Силы «Хашди Шаби», вооружаемые связанной с центральной властью Ирака тяжелой военной техникой, расположились в 20 км от центра города Киркук.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, они дислоцированы в западном и южном регионах провинции Киркук.

В апреле 2014 года террористическая группировка ИГ захватила район Хавиджа и 4 связанных с ним поселка в Киркуке. Недавно иракская армия и силы «Хашди Шаби» очистили эту территорию от террористов. После этой операции соотношение сил в Киркуке стало меняться.

Автодорога Киркук-Багдад находится под контролем сил «Хашди Шаби».

В некоторых регионах расстояние между военизированными формированиями («пешмерге») местной власти на севере Ирака и этими силами составляет 500 метров.

«Мы провели переговоры с Абади (имеется в виду премьер-министр Ирака Хайдер Джавад Аль-Абади) и другими во избежание перестрелок. Мы не хотим сражения. Но если к нам постучится сражение, мы будем сражаться. Командующий южным фронтом Веста Ресул написал письмо и потребовал освободить в течение 48 часов военные базы, аэропорт и нефтяные скважины. Он сообщил, что в эти земли войдут силы федеральной полиции. Мы никогда не выполним их требования. Могут сами проверить это», - заявил после заседания в Киркуке командующий объединениями «пешмерге» Джафар Мустафа.

Отметим, что некоторое время назад была распространена информация о начале совместных операций иракской армии и сил «Хашди Шаби» по возвращению нефтяных скважин и военного аэропорта в Киркуке.

Иракская армия опровергла эту информацию и сообщила, что операция не начата, вокруг Киркука ведутся некоторые расследования.

Н.О.

