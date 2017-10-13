Назван вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле

2017-10-13 17:34 | www.oxu.az | 4

По состоянию на 1 сентября текущего года кредитный портфель действующих в стране банков и других кредитных организаций в национальном эквиваленте составил 12376,6 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, 10020,9 миллиона манатов или 81,0 процента общего кредитного портфеля пришлось на долю долгосрочных кредитов.

96,3 процента кредитов были выданы банками, 3,7% - небанковскими кредитными организациями и кредитными союзами.

Сумма погашения просроченных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 14,5 процента, достигла 1824,0 миллиона манатов. Эта сумма составляет 14,7% общего кредитного портфеля.

Л.А.

