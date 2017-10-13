Буду достойно выполнять поставленные задачи - новый глава минэнерго Азербайджана (ФОТО)

2017-10-13 22:56 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам - заведующий отделом Администрации Президента Али Асадов в пятницу представил новоназначенного министра энергетики Первиза Шахбазова коллективу министерства и руководителям госструктур, осуществляющих деятельность в топливно-энергетическом секторе.

Как сообщили Trend в министерстве энергетики, Али Асадов зачитал распоряжение Президента Азербайджана о назначении Первиза Шахбазова министром, пожелал ему успехов в делах.

Отметив важную роль энергетического сектора в экономике страны, помощник Президента довел до сведения министра цели, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым в связи с развитием этой сферы в соответствии с современными вызовами, дал советы и рекомендации.

В своем выступлении новоназначенный министр энергетики Первиз Шахбазов выразил признательность главе государства за оказанное ему высокое доверие, отметил, что будет достойно выполнять поставленные задачи. Являющийся выпускником Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Первиз Шахбазов подробно проинформировал о своей более, чем 20-летней деятельности в сфере дипломатии, отметил, что за это время он принимал активное участие в осуществлении энергетической политики Азербайджана за рубежом.

Министр отметил, что успешно проводимая в современный период Президентом Ильхамом Алиевым энергетическая политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, завоевала большой авторитет на международной арене.

Шахбазов сказал, что энергетический сектор в Азербайджане развивается в соответствии с требованиями периода глобализации и подчеркнул необходимость применения международного опыта в этой сфере. Министр отметил, что реализация поставленных задач на высоком уровне возможна при тесном сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджан (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, президент ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев, председатель ОАО "Азеришиг" Баба Рзаев, председатель Наблюдательного совета ПО "Азеркимья" азербайджанской госкомпании SOCAR Мухтар Бабаев и гендиректор ПО "Азеригаз" Акпер Гаджиев.

Отметим, что Первиз Огтай оглу Шахбазов был назначен на должность министра энергетики распоряжением Президента Азербайджана от 12 октября 2017 года.

(Текст: Талех Агавердиев)