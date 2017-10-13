У Илюмжинова отобрали полномочия президента ФИДЕ

2017-10-13 17:37 | www.oxu.az | 3

В турецкой Анталье проходит конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который передал полномочия президента организации россиянина Кирсана Илюмжинова вице-президенту греку Йоргосу Макропулосу.

Как передает Oxu.Az, исполнительный комитет Международной федерации шахмат проголосовал за то, чтобы действующий президент организации Кирсан Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах, которые пройдут в Баку в сентябре 2018 года. 37 членов исполкома выразились за предложенную инициативу, а 20 - против.

Отметим, что Кирсан Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года.

Н.О.

