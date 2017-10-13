В Гяндже женщина с сыном пропали без вести – ФОТО

2017-10-13 17:48 | www.oxu.az | 2
В Гяндже 30-летняя женщина с сыном пропали без вести.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
4 сентября текущего года жительница Гянджи, 30-летняя Хаяла Алиева вместе с 3-летним сыном Рузигаром Алиевым вышли из дома и не вернулись.
Приметы женщины: рост 156 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы. На ней были черные брюки, черно-белая рубашка.
Всех узнавших женщину и обладающих информацией о ней просьба звонить в call-центр МВД , а также по номерам 022-256-07-73, 022-266-33-75 (стационарный телефон) и 055-331-24-24, 050-314-14-91 (мобильный телефон).