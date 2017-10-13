Генсек НАТО призвал США и Турцию как можно скорее решить визовый кризис

2017-10-13 17:54 | www.oxu.az | 4

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал США и Турцию как можно скорее найти решение визовому кризису, напомнив, что Турция является "ключом" к борьбе альянса с терроризмом на Ближнем Востоке, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я только призываю США и Турцию сесть за стол переговоров и найти решение, потому что для альянса важно, чтобы мы могли близко сотрудничать, особенно в этом регионе, ведь Турция является ключом к нашей борьбе с терроризмом", - заявил Столтенберг.

Н.Г.