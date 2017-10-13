Могерини: “Мировое сообщество не намерено пересматривать иранское соглашение”

2017-10-13 23:40 | www.apa.az | 1

Мировое сообщество не намерено пересматривать соглашение по ядерной программе Ирана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"Мы, международное сообщество, не можем позволить уничтожить ядерное соглашение, которое работает", - сказала она. "Эта сделка не является двусторонним соглашением, - подчеркнула Могерини. - Международное сообщество и Европейский союз вместе с ним ясно дали понять, что соглашение действует и будет продолжать действовать".