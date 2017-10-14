Румен Радев: “Геополитическое расположение Болгарии и Азербайджана – преимущество наших стран”

2017-10-14 01:18 | www.apa.az | 4

“Совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, подписанная в марте 2015 года, является оценкой, данной отличному уровню наших отношений в соответствии с взаимными интересами, большим потенциалом и перспективами, существующими в этой сфере, и олицетворением общего желания о дальнейшем углублении наших связей.Господин Президент, мы с Вами подтвердили традиционные, добрые отношения между Болгарией и Азербайджаном, и выразили готовность к углублению этих связей во имя развития и благополучия наших стран и народов во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

По сообщению АПА, об этом президент Болгарии Румен Радев сказал на официальном приеме устроенном от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в честь него и его супруги.

Глава государства отметил, что 25-летний период межгосударственных отношений между странами, отмеченный 5 июня 2017 года, не велик с исторической точки зрения, он очень значим и богат на события: «Отношения между Болгарией и Азербайджаном за минувшие 25 лет характеризуются равноправным сотрудничеством во всех сферах, представляющих взаимный интерес, взаимным уважением и пониманием, а также отсутствием открытых вопросов. Xотел бы отметить общий интерес к восстановлению Шелкового пути в городе Баку, являющемся жемчужиной Каспийского моря, неотъемлемой частью Великого Шелкового пути. Считаю важным использование геостратегических преимуществ в создании транспортных и энергетических коридоров между Азией и Европой: Болгария может стать воротами в Европу, а Aзербайджан – мостом между Европой и Азией и воротами в Центральную Азию. Геополитическое расположение Болгарии и Азербайджана – преимущество наших стран. Я уверен, что мы, развивая это преимущество совместными усилиями во имя благополучия наших народов, воспользуемся этим».

«Наряду с официальными отношениями между нашими странами, связи между нашими народами продолжались веками. В Болгарии знакомы с творчеством таких гениальных поэтов как Низами Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи и в целом достижениями азербайджанской культуры. С удовлетворением отмечаем, что в последние годы предприняты серьезные шаги по развитию наших двусторонних отношений в культурной, образовательной и научной сферах, а также сохранении культурно-исторического наследия. Существует важный социальный элемент проектов в культурной и духовной сферах, эти проекты служат сближению наших народов. С этой точки зрения позвольте выразить особую признательность азербайджанской стороне в лице Фонда Гейдара Алиева за финансовую поддержку в реализации проекта по объявлению открытым общественности, реставрации и консервации крепости Трапезица близ города Велико Тырново, в частности Мехрибан ханум Алиевой за личные заслуги в выполнении столь благородной миссии», сказал Румен Радев.