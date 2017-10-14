Макрон посетит Иран для обсуждения ядерной сделки

2017-10-14 02:01 | www.apa.az | 5

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Иран для обсуждения ядерного соглашения с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, это главы государств обсудили в ходе телефонных переговоров, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Елисейского дворца.

Макрон также заверил Роухани, что новая стратегия США по отношениям с Ираном не повлияет на намерение европейских стран сохранить в действии ядерное соглашение.

Кроме того, глава МИД Франции посетит Иран в ближайшее время для переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.