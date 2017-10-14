Генсек ООН выразил надежду на сохранение соглашения с Ираном по атому

2017-10-14 03:11 | www.apa.az | 5

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после заявлений президента США Дональда Трампа о соглашении по ядерной программе Ирана выразил надежду, что сделка будет сохранена.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь неоднократно говорил, что принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было очень важным достижением для консолидации режима ядерного нераспространения и продвижения глобального мира и безопасности. Он очень надеется, что он (СВПД) будет сохранен", — говорится в заявлении пресс-службы.