МИД: Не имеющая выхода к морю Армения оказалась в полной изоляции

2017-10-14 00:19 | www.oxu.az | 5

Азербайджан неоднократно заявлял, что после того, как Армения выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, она сможет воспользоваться возможностями региональной интеграции.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend в пятницу сказал официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя тот факт, что в последнее время в армянском обществе обсуждается вопрос об использовании Арменией железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Порой бывает очень трудно понять, чего хочет армянская сторона. В результате агрессии Армении в отношении Азербайджана и выдвинутых ею претензий к Турции железнодорожные линии Мехри-Джульфа и Гюмри-Карс пришли в нерабочее состояние, и не имеющая выхода к морю Армения оказалась в полной изоляции. Азербайджан неоднократно заявлял, что после того, как оккупации в отношении Азербайджана будет положен конец и Армения выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, она сможет воспользоваться возможностями региональной интеграции, в том числе такой возможностью успешного регионального сотрудничества, как Баку-Тбилиси-Карс», - сказал Гаджиев.

Официальный представитель МИД отметил, что Азербайджан постоянно играет стабилизирующую роль в регионе, поощряет региональное сотрудничество и процветание такими проектами, как Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, TAP, Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг и Юг-Запад.

По его словам, построенная железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обещает большие перспективы с точки зрения регионального сотрудничества, транзитных возможностей, увеличения товарооборота и, как следствие, создания дополнительных возможностей для экономики Азербайджана, Грузии и Турции.

С.Б.

