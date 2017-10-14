Роухани жестко ответил на новую стратегию Трампа

2017-10-14 00:57 | www.oxu.az | 4

Президент Ирана Хасан Роухани выступил в эфире телеканала Press TV с заявлением, в котором подверг критике речь американского лидера Дональда Трампа, передает Oxu.Az.

«Замечания мистера Трампа об Иране содержали только ругательства и кучу бредовых обвинений против иранской нации», — сказал он.

Также Роухани призвал президента США разобраться в мировой истории и географии, чтобы «улучшить свое понимание международных обязательств, глобальной этики, этикета и конвенций».

«Он должен лучше и внимательнее изучать историю и знать, что официальные лица США сделали с иранским народом за последние шестьдесят лет и как они относились к народу Ирана в течение четырех десятилетий после победы Исламской революции в 1979 году», — заявил Роухани.

Президент Ирана также отклонил требование Трампа о пересмотре ядерной сделки 2015 года между Ираном и и шестеркой международных посредников, заявив, что соглашение останется неизменным. «Трамп, по-видимому, не знает, что это не двусторонний документ между Ираном и США, чтобы он мог действовать так, как захочет», — подчеркнул Роухани.

Роухани добавил, что Иран будет придерживаться обязательств по ядерной сделке только до тех пор, пока его права будут гарантированно соблюдаться.

С.Б.

