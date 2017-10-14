Насильник попросил жертву дать ему насладиться пивом перед арестом

2017-10-14 02:51 | www.oxu.az | 4

В американском штате Миссури мужчина попросил женщину, которую он изнасиловал, не вызывать полицию до тех пор, пока он не выпьет пару кружек пива.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает New York Post.

По словам пострадавшей, в 04:00 по местному времени к ней пришел 45-летний сосед по имени Рассел Берд. Он жаловался, что ему грустно и он хочет поговорить.

Когда женщина открыла дверь, выяснилось, что сосед пьян и при себе у него три пары наручников. Он втолкнул жертву в дом, сковал ее и изнасиловал. Берд угрожал, что если она не получит от происходящего удовольствие, то будет убита на глазах ее трехлетнего сына. После изнасилования он сказал: «Подожди пока, не вызывай копов, дай я вначале выпью пару кружек пива, а потом уже отправлюсь в тюрьму».

Как отмечает New York Post, насильнику уже предъявлено обвинение.

С.Б.

