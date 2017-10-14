На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

2017-10-14 05:43 | www.apa.az | 5

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар, расположенного на юге страны (штат Оахака). Очаг залегал на глубине 59,5 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране, еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября.