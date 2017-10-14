Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36 - ОБНОВЛЕНО

2017-10-14 07:31 | www.apa.az | 4

Число жертв природных пожаров на севере штата Калифорния возросло до 36 человек.

Как передает АПА, об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 90 тыс. местных жителей. В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют около 9 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии.

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В результате природных пожаров в американском штате Калифорния 32 человека погибли.

Как передает АПА, об этом информирует ABC.

Ранее СМИ писали о 31 погибшем в результате природных пожаров. Ранее президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии в штате для районов, пострадавших от пожаров.