Угроза взрыва в ТЦ "Метрополис" не подтвердилась (Обновлено)

2017-10-14 04:56 | www.trend.az | 5

04:56 (GMT+4) Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Метрополис" оказалась ложной, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Здание было проверено кинологами. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

01:27 (GMT+4) Более 2 тысяч человек эвакуированы из торгового центра "Метрополис" в Москве после анонимного сообщения о заложенном на территории взрывном устройстве, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам, решение об эвакуации посетителей было принято после поступившего в полицию анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании торгового центра по адресу: Ленинградское шоссе, 16а.

Как передаёт корреспондент Интерфакса, через систему оповещения ТЦ "Метрополис" было объявлено об эвакуации здания "по техническим причинам".