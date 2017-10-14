Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36

2017-10-14 08:01 | www.oxu.az | 5

Число жертв природных пожаров на севере штата Калифорния возросло до 36 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 90 тыс. местных жителей. В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют около 9 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии.

Н.О.