Batman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

2017-10-14 02:02 | www.trend.az | 1

Batman’da devriye gezen polis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman merkez Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis aracı ile karşı yönden gelen 72 EP 639 plakalı Otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı yan yattı. Kazada 2 polis memuru ve diğer otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Milliyet