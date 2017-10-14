Канада выделит деньги для проверки ядерной программы Ирана

2017-10-14 09:00 | www.oxu.az | 5

"Власти Канады выделят 1,5 млн канадских долларов (1,2 млн долларов США) для проверки ядерной программы Ирана".

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) <...> стал важным инструментом для предотвращения угрозы миру и безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о полном соблюдении Ираном ядерной сделки.

В пятницу, 13 октября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пересмотрели свою стратегию в отношении Ирана и могут расторгнуть ядерную сделку с этой страной в любой момент.

Н.О.