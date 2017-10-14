В Венгрии потребовали отделения Закарпатья от Украины

2017-10-14 09:14 | www.oxu.az | 5

В Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья.

Как передает Oxu.Az, об этом в своем Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Она напомнила, что организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу русинских, польских, болгарских, румынских национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Также организаторы мероприятия, как указала Непоп, «выражают протест против варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев».

«Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: «Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине». И для полноты картинки — официальный флаг каталонской автономии», - написала Непоп.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в своем Facebook написал, что «Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход, откровенно заигрывается».

«Будем решительно протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отмежуются от этих позорных призывов», -

заявил Макеев.

11 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатской области. Днем ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования.

В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Н.О.