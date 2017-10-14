Великобритания обвинила Иран в кибератаке на парламент

2017-10-14 09:30 | www.oxu.az | 5

Правительство Великобритании возложило на Иран ответственность за кибератаку на парламент, произошедшую этим летом, передает Oxu.Az со ссылкой на Telegraph.

Напомним, что в июне компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке, которая длилась в течение 12 часов и затронула почтовые сетевые аккаунты до 90 членов палаты общин британского парламента.

Как сообщает издание, британская разведка пришла к выводу, что за атакой стоит Иран. Мотив предполагаемых злоумышленников неизвестен, однако эксперты предположили, что это могло быть выгодным для ВС Ирана, которые, по их мнению, хотели бы подорвать сделку по атому и продолжить развитие программы вооружений.

Н.О.