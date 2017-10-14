В Австралии экстренно приземлился пассажирский самолет

2017-10-14 09:53 | www.oxu.az | 5

Рейс авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби в Сидней приземлился в аэропорту Аделаиды из-за активизированного в кабине предупреждающего сигнала.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание Khaleej Times.

Посадка прошла благополучно. На борту Боинга 777 находились 349 пассажиров, которые вышли из самолёта через аварийные выходы. Какая именно неисправность была зафиксирована в самолёте, выясняют специалисты.

Пассажиры рейса отправятся в Сидней самолётами других авиакомпаний.

Н.О.