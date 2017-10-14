Прикаспийские страны обсуждают в Туркменбаши вопросы судоходства

2017-10-14 08:47 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийском г.Туркменбаши проходит очередное, восьмое заседание глав администраций морских портов Прикаспийских государств, сообщает в субботу утром госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсудят сотрудничество в области судоходства, морских грузовых перевозок, обеспечения безопасности мореплавания, развития портовой инфраструктуры, обмена логистической информацией, охраны морской среды Каспия.

"Отдельная тема встречи - наращивание потенциала и повышение международного рейтинга каспийских портов, в том числе за счёт модернизации их производственной инфраструктуры, технического переоснащения, внедрения современных технологий в сферу обслуживания

транспортных судов",- сказано в информации.

Ранее местные СМИ отмечали, что учитывая выгодное геоэкономическое положение страны, в Туркменистане придается большое значение развитию сферы морского и речного транспорта.

В настоящее время в структуру международного морского порта города Туркменбаши входят: нефтеналивные стоянки на 4 судна с годовой пропускной способностью груза 4,32 миллиона тонн, железнодорожно-паромная станция с возможностью одновременного обслуживания двух судов с годовой пропускной способностью груза 3,6 миллиона тонн, стоянки сухогрузных судов длиной 510 метров, закрытые и открытые склады, портовые и мобильные краны, контейнерные и автопогрузчики.

В 2014 году началась реализация проекта строительства нового международного морского порта Туркменбаши. В комплекс войдут общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Общая площадь гавани составит более 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров.

Туркменистан располагает значительными ресурсами нефти и газа. Для их доставки на международные рынки были приобретены и введены в эксплуатацию танкеры «Sumbar», «Hazar», «Jeýhun», «Bitarap», «Etrek», «Kenar», «Alaja».

(Автор: Гусейн Гасанов)