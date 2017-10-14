В ОАЭ заявили о полной поддержке американской стратегии по Ирану

2017-10-14 09:42 | www.trend.az | 4

ОАЭ поддерживают стратегию США по Ирану, озвученную в выступлении президента Дональда Трампа, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что "иранский режим стремится к распространению хаоса и нестабильности в регионе".

"Новая американская стратегия предпримет необходимые шаги для противодействия негативным и неприемлемым иранским действиям во всех своих проявлениях, включая ракетную программу, которая представляет собой реальную угрозу региону, а также поддержку террористических организаций, таких как "Хезболлах" и хуситы", - говорится в заявлении.