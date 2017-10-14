Российский министр довел Путина до смеха – ВИДЕО

2017-10-14 10:12 | www.oxu.az | 4

Глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента по вопросам развития сельского хозяйства рассмешил Владимира Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею.

Как передает Oxu.Az, в ходе заседания Ткачев приводил в пример Германию, которая значительную часть своей свинины поставляет в том числе в Индонезию.

На это Путин отметил, что Индонезия – мусульманская страна, а значит, свинину там не едят.

«Хорошо. Южная Корея», - поправился Ткачев. «Какая разница?», - добавил он с улыбкой спустя некоторое время. Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями (в Сети этот жест называют «фейспалмом»).

Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Н.О.