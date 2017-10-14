Узбекистан и Европейский инвестбанк подписали соглашение о сотрудничестве

2017-10-14 09:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Узбекистан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение.

Отныне ЕИБ сможет оказывать поддержку реализуемым в Узбекистане проектам государственного и частного секторов в таких сферах, как государственная инфраструктура, энергетика и энергоэффективность, а также способствовать развитию малого бизнеса.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак отметил, что подписанное Рамочное соглашение является знаковым документом, позволяющим приступить к финансированию взаимовыгодных проектов. "Это позволит повысить уровень жизни граждан и укрепить конкурентоспособность Узбекистана. Мы полны решимости скорейшим образом перейти от этого важного официального шага в наших двусторонних отношениях, к конкретной поддержке проектов", - сказал Худак.

По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Кучкарова, республика придает существенное значение подписанию соглашения с ЕИБ, открывающего дополнительные возможности для привлечения европейских инвестиций и технологий в Узбекистан.

"Надеемся, что взаимодействие с ЕИБ в рамках документа позволит реализовывать инвестиционные проекты с практической отдачей, содействуя реформированию различных отраслей экономики, включая привлечение передовых европейских технологий. Развитие сотрудничества с банком соответствует приоритетам реформ президента Узбекистана Шавката Мирзияева, направленных на улучшение делового инвестиционного климата в рамках Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017-2021 годы", — сказал премьер-министр.

По оценкам экспертов, начало операционной деятельности ЕИБ в Узбекистане станет новым этапом Стратегии ЕС по партнерству с Центральной Азией. Эта стратегия отражает растущее значение региона для Евросоюза и направлена на укрепление связей между ЕС и центральноазиатскими странами посредством содействия процветанию, стабильности и безопасности.

Тесное сотрудничество с банком позволит властям республики обеспечить более эффективную поддержку обширным процессам реформ, что принесет непосредственную пользу народу Узбекистана.

Узбекистан является четвертым государством в Центральной Азии, сотрудничающим с ЕИБ. Подобные соглашения уже подписаны с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Итогом заключения этих соглашений стало привлечение финансовых ресурсов на более чем 700 миллионов евро.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)