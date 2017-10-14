Режим прекращения огня нарушен 117 раз

2017-10-14 10:27 | www.oxu.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве обороны.

Сообщается, что с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Н.О.