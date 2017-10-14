В Сураханы женщина получила ножевое ранение со стороны знакомого

2017-10-14 10:34 | www.oxu.az | 4

В Сураханском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, ночью пострадавшая была доставлена на машине скорой помощи в Городскую клиническую больницу №3 в тяжелом состоянии.

Получившая колото-резаную рану в область живота 51-летняя Рейхан Абульфат гызы Мамедова была незамедлительно прооперирована.

Пострадавшая сообщила, что получила ранение в область живота по неосторожности, однако обследование установило, что ей нанесли ножевое ранение.

Было установлено, что Р.Мамедова была ранена знакомым на почве семейного конфликта в поселке Гарачухур Сураханского района.

Факт расследуется 32-м отделением полиции Сураханского районного управления полиции.

Н.О.