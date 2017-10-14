США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе

2017-10-14 10:45 | www.trend.az | 4

США заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр в 2026 или 2030 году, несмотря на то, что в Лос-Анджелесе пройдет летняя Олимпиада в 2028 году. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета США (USOC) Ларри Пробст, передает в субботу ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

"Я сказал во время моего выступления на олимпийской и паралимпийской ассамблее США в Колорадо, что мы заинтересованы в проведении зимней Олимпиады, - заявил Пробст. - В идеале мы рассчитываем на 2030 год, чтобы не было никаких проблем с подготовкой к Играм-2028 в Лос-Анджелесе". Как отмечали организаторы Игр в Лос-Анджелесе, проведение Олимпиады в США до 2028 года может навредить корпоративным партнерским отношениям с различными спонсорами, а также будет посягать на эксклюзивные права на использование олимпийских колец в маркетинговых целях.

Также Пробст предположил, что МОК может одновременно выбрать столицы зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 годов, как это произошло с выборами Парижа и Лос-Анджелеса. "Если МОК рассмотрит возможность одновременного выбора столиц Игр 2026 и 2030 годов, то мы, безусловно, хотим быть в списке претендентов. Мы хотим участвовать в этой дискуссии", - добавил глава USOC.

USOC должен определиться, какой город будет претендовать на проведение Игр, к марту 2018 года, сообщил гендиректор Олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.