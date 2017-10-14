В Мексике произошло мощное землетрясение

2017-10-14 10:53 | www.oxu.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в ночь на субботу Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 19.20 пятницы по местному времени (02.20 субботы по бакинскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар, расположенного на юге страны (штат Оахака). Очаг залегал на глубине 59,5 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).

Н.О.