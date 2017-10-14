"Успешная сделка", как залог процветания

2017-10-14 11:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В конце сентября компания "Business Ring" провела пресс-конференцию, на которой был анонсирован ряд мероприятий. И сегодня, по многочисленным просьбам бизнесменов и предпринимателей, компания предлагает нашему вниманию первое событие в рамках направления "Business Ring Training", которое состоится 21 октября - бизнес-тренинг "Успешная сделка".

Генеральный директор Валида Насирова отметила: "Нам посчастливилось согласовать график с нашим ведущим партнером из Украины, Мастер бизнес коучем, Александром Тищуком и мы с радостью пригласили его в Баку."

Этот тренинг является уникальной разработкой, основанной на годах аналитической практики и постоянного совершенствования бизнес-процессов. Как заявляет сам тренер, "Успешная сделка" это минимум теории и максимум практики! Выработка новой, эффективной стратегии, оттачивание навыков и выход за рамки стандартного подхода.

Главный элемент успешной сделки - это отношения между людьми и способность договариваться. Зачастую, договоренностей достигают в ущерб одному или другому участнику процесса. Секрет "Успешной сделки" в том, что вы научитесь находить и внедрять альтернативное решение, которое будет выгодно каждому из участников. В результате, вы строите со своими партнерами взаимовыгодные, долгосрочные и перспективные отношения.

Не пропустите! Для записи обращайтесь по номеру +99455 409-35-89, по электронному адресу info@businessring.az, а также проходите регистрацию через сайт по ссылке http://businessring.az/uspeshnaya_sdelka.

Успейте зарегистрироваться и уже сейчас стать обладателями полезных навыков.

Anatolia Hotel (Yusif Vazirov Street, 108)

21 октября 2017 года

Старт в 18.00